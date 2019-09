Malcolm Wilson avaldas Ott Tänaku mantlipärija nime 

„Ma arvan, et tal on kiirus olemas. Aga tema areng on pikem protsess,“ vastas Wilson Autospordi küsimusele, kuidas ta on Sunineni tänavuse hooajaga rahul. „Vahel on see kõik väga raske, aga ralli juba kord on selline. Olen alati öelnud, et tipprallisõitjaks saab viie aastaga. Ehk tänapäeva tehnoloogia abil oleks see võimaik nelja aastaga, aga päeva lõpuks on vaja edukaks saamiseks korjata kogemusi.“