Junior WRC lootus Roland Poom võitleb viimasel etapil kopsaka rahasumma eest 

Nimelt paneb FIA välja 15 000 € suuruse preemia aasta parimale uustulnukale. Kusjuures põnevuse lisamiseks ei saa hooaja üldvõitja ja parima uustulnuka tiitlid kattuda. See tähendab, et kui hooaja parimaks kroonitakse viimasel etapil Wales’is Tom Kristensson, on Poomil head šansid.

Nimelt on Poom uustulnukate üldarvestuses (sealt on maha arvatud hooaja kõige kehvem tulemus - toim) Kristenssoni järel 41 punktiga teisel kohal. Kolmas on Martins Sesks (25), neljas Sean Johnston (20) ja viies Raul Badiu (18).