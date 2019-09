Talisport Norra koondisega treeniv Kristjan Ilves: neil pole suva, vaid minusse tõesti panustatakse Mart Treial , täna, 22:00 Jaga: M

TÖÖ KÄIB: Kristjan Ilvesel oli suvel vaid viis puhkepäeva. Foto: Facebook / Team Ilves

„Tuumateadust ei tehta, aga kõik treeningud on hästi läbimõeldud. Seda on väga tunda,“ ütleb Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves (23), kel on nüüdseks seljataga kaks laagrit maailma absoluutsesse tippu kuuluva Norra koondisega.