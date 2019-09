PEDOFIIL? Tuntud Saksamaa jalgpallikoondislast süüdistatakse seotuses lapspornograafiaga 

Hamburgi prokuratuuri pressiesindaja kinnitas, et nad uurivad 38aastase mehe seotust lapspornograafia levitamises. Ehkki naine kindlat nime välja ei öelnud, ollakse kindlad, et ta pidas silmas Metzelderit.

Metzelder on Saksamaa ja Hispaania liigatšempion, lisaks on tema auhinnakapis mõned kahvatumad medalid erinevatelt karikavõistlustelt. Kodumaa koondisega on tal hõbe MMilt ja EMilt, lisaks üks pronks MMilt.