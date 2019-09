Rallimaailma niiditõmbaja: Tänak käituks Toyotast lahkudes rumalalt 

"Ta on seal kaks aastat edukalt sõitnud, tunneb autot, inimesi ja süsteemi. Minu seisukoht on kindel: Tänak ei käituks targalt, kui Toyotast lahkuks. Kui teises meeskonnas sõita oleks majanduslikult kasulikum, siis küll, aga ma ei usu, et Toyota pakkumine teiste omast palju kehvem on," ütles Teemu Sunineni, Jari-Matti Latvalat ja Kalle Rovanperä aitav Jouhki, keda peetakse rallimaailma üheks tuntumaks mänedžeriks.