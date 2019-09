Ralliguru: Tänak mõtleb väga tõsiselt M-Sporti naasmisele, otsustavaks võib saada üks faktor 

Eestlase leping praeguse leivaisa Toyotaga lõpeb tänavuse hooajaga ning Saaremaalt pärit sõitjast on huvitatud nii Hyundai, M-Sport kui ka Jaapani autotootja.

Samuti on Tänaku otsus märgilise tähendusega paljude roolikeerajate jaoks, kuna võistkonnad ei hakka end komplekteerima, enne kui on selge, kus Toyota esinumber järgmisel hooajal sõidab.

"Kuhu Tänak läheb? Vahepeal tundus kindlana, et ta jääb Toyotasse – tiimi eelarve on suur, auto suurepärane ja tiim hea," rääkis Clark. "Ent see pole alati põhiline. Sõitjad tahavad töötada mugavas keskkonnas."

Siinkohal viitab ralliguru faktile, et Tänak on varem aastaid M-Spordis sõitnud ja tema suhe võistkonnaga on tugev. Pealegi, tiimi omanik Malcolm Wilson uskus eestlasesse, kui keegi teine seda ei teinud ning nüüd ongi sõitja tõusnud absoluutsesse tippu.

"Saksamaal nägime Tänakut ja tema abimeest Markko Märtinit M-Spordis," jätkas Clark. "Wilson ütles väga huvitavalt, et nad ei saa veel ühtegi teadaannet teha. See näitab mulle, et läbirääkimised on väga tõsised. Oti otsus võib sõltuda sellest, kas Ford läheb M-Spordile rahaliselt ja tehniliselt suuremas mahus appi või mitte."

Ralližurnalist vaatas veidi tagasi ka Saksamaa rallile, kus Toyota võttis kolmikvõidu ja Tänak tõusis poodiumi kõrgeimale astmele. "Ott on põhimõtteliselt alistamatu. See aga ei tähenda, et ta võidab hooaja lõpuni iga ralli," viitas Clark Jaapani autotootja masina ajaloole mehaaniliste probleemidega. "Tõsi, näib, et Toyota on nendest muredest üle saanud, mis maksid Tänakule hooaja alguses kaks-kolm võitu."