OTSEPILT | EMiks valmistuvaid vollemehi ootab peaproov 

Ülehomme kohtutakse samal ajal ja samas kohas Bulgaariaga, kelle näol on tegu maailmatasemel meeskonnaga – sel suvel saadi Rahvuste liigas 12. koht, viimasel EMil 2017 oli Bulgaaria kuues. Varasemast on neil ette näidata mitmeid tiitlivõistluste medaleid: muu hulgas on võidetud olümpiahõbe (aastal 1980), MMil pronks (2006) ja viimane EMi medal (pronks) pärineb aastast 2009.