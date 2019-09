Ole Einar Björndalen surnud sõbrast: Halvard erines kõigist teistest sportlastest, keda kohtasin 

2010. aastal karjääri lõpetanud Hanevold võitis kokku olümpiamängudelt kuus medalit, millest kolm kuldsed. Maailmameistrivõistlustel kerkis ta poodiumile kokku 16 korda, millest kuuel korral kõrgeimale astmele. Ta on Norra laskesuusaloos kahtlemata märkimisväärne tegelane.

"Ta oli teenäitaja sportlastele, kes ei saavutanud kiirelt edu ega olnud toored talendid," lisas Björndalen. "Ta oli kannatlik. Tema tippu tõusmine võis paljusid teisigi panna mõtlema, et nemad suudavad seda ka. Ta motiveeris Norra laskesuusatamist tohutult."

Olümpiavõitja Tarjei Bö (31) kirjutas NRK-le, et mäletab Hanevoldi kui rõõmsat kutti: "Võisin temaga pikalt ja laialt naerda. Ta oli alati rõõmsameelne ja optimistlik. Nägi igas asjas võimalust ja mõtles ette. Samuti oli tal erakordne töövõime. Ta oli etalon sellest, et kõva töö korral on kõik võimalik."