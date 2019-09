„Käisin omaealiste sõprade matustel – see mõjus rusuvalt.“ 

2016. aasta septembris andis murdmaaäss positiivse dopinguproovi: tema kehast leiti anaboolse steroidi klostebooli kasutamise jälgi. Johaug astus pisarsilmi avalikkuse ette ja ütles, et kasutas huulekreemi ega teadnud, et see sisaldab keelatud ainet. Olukorra muutis kummaliseks tõik, et ravimi pakendil oli väga selgelt märgitud, et see sisaldab dopingut.