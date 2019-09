Malcolm Wilson: Fordi tiim januneb edu järgi, kuid selle saavutamiseks vajame Tänakut 

Pole mingisugune saladus, et saarlast ihkavad tulevaks hooajaks enda ridadesse paljud. Toyota soovib Tänakuga lepingut pikendada, M-Sport üritab teda "koju" tagasi meelitada ning Hyundai on valmis pakkuma magusat palka.

Wilsoni kasuks räägib aga tõik, et tema andis rasketel hetkedel meie mehele uue võimaluse. Nüüd ongi sirgunud Tänakust rallimaailma tipp ning ei näi teps mitte võimatu, et ta M-Spordile appi naaseb.

"Töötame kõvasti, et Tänak enda ridadesse saada. Kuid vajame selleks kindlasti Fordi senisest suuremat tuge," ütles Wilson ASile. "Fordi peakontorid nii USAs kui ka Euroopas janunevad edu järgi, kuid selle saavutamiseks vajame tippsõitjat nagu Tänak."

Muuhulgas meenutas Wilson, millised on tema karjääri kõige õnnelikumad ja kurvemad hetked: "Parimad on mõistagi võidud. Eriti rõõmsaks teevad Sebastien Ogier´ kaks järjestikust MM-tiitlit (2017, 2018). Kõige ebameeldivamad on Colin McRae avariid, kui tiitel käest libises."