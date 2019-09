Tennis Mis saanuks, kui...? Konteveidilt loobumisvõidu saanud tennisist jõudis US Openil poolfinaali Toimetas Jarmo Jagomägi , täna, 09:01 Jaga: M

Belinda Bencic pärast veerandfinaali võitu. Foto: AFP7 via ZUMA Wire)

Aasta viimasel suure slämmi tenniseturniiril US Openil on kätte jõudmas otsustavad matšid. Nii naiste kui ka meeste üksikmängus on sõelale jäänud neli paremat.