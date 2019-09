Hollandi jalgpallikoondise peatreener valikmängude eel: Saksamaa matš pole eriti oluline, küll aga kohtumine Eestiga 

"Mäng Saksamaa vastu pole eriti oluline," ütles Koeman pressikonverentsil, viidates, et seevastu esmaspäevane lahing on äärmiselt tähtis. "Peame mängudes Eesti, Valgevene ja Põhja-Iirimaaga võtma maksimaalsed 12 punkti."

Kogenud treeneri jutus on iva, sest EMile kvalifitseeruvad iga grupi kaks paremat. Esimeses omavahelises mängus jäi Holland 2:3 Saksamaale alla, kuid Valgevene alistati 4:0.

Homme Lillekülas esimest korda kohtuvatel Eestil ja Valgevenel on punktiarve avamata. Põhja-Iirimaa on võitnud kõik neli seni peetud matši, kuid neil on pidamata mõlemad kohtumised nii Hollandi kui ka Saksamaaga.