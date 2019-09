Põnev ülevaade: homme õhtul toimuv Teemantliiga finaaletapp pakub vägevaid vastasseise 

Teemantliiga hooajale punkti panev Brüsseli etapp jääb mõneks ajaks viimaseks. Traditsiooniliselt Zürichiga finaale jaganud Belgia pealinna staadion läheb remonti, mis tähendab, et ainukorraldamine jääb nii 2020. kui ka 2021. aastaks Šveitsile. Kahtlemata soovivad Van Damme’i memoriaalile jõudnud sportlased ära kasutada head võimalust saavutada suurepäraseid tulemusi. Siinkohal tasub teha alade kaupa ülevaade, et teada, mida võistluselt oodata võib.

Naiste kaugushüpe

Kell 20.02 algaval Ksenija Balta alal on kohal kõik maailma tipud. Kindlasti soovib eelmisel aastal võidetud trofeed kaitsta Caterine Ibargüen, kes tänavu kirja saanud 6.87. Seejuures on Kolumbia atleet rohkem tuntust kogunud hoopis kolmikhüppajana. Võitu jahib ka sakslanna Malaika Mihambo, kelle maailma hooaja tippmark on nii võimas kui 7.16.

Esikoha peale mõtleb kahtlemata veel mitmekordne maailmameister Brittney Reese, kellel on see aasta ette näidata täpselt seitsmemeetrine õhulend. Lisaks on põnev näha, mida suudab kaugushüppajate vastu mitmevõistleja Katarina Johnson-Thompson.

Meeste 400 meetrit

Maailmarekordiomaniku Wayde van Niekerki puudumisel on ala taset kõrgel hoidnud ameerika veerandmailerid Michael Norman ja Fred Kerley. Kui esimene neist avas aprilis hooaja kõigi aegade kuuenda tulemusega 43,45, uskusid paljud, et just temast võib saada mees, kes ajaloos esmakordselt 400 meetrit alla 43 sekundiga läbib. Juulis toimunud USA meistrivõistlustel tuli aga koduselt konkurendilt vastu võtta kaotus: eelmisel aastal Teemantliiga võitnud Kerley viis isikliku rekordi 43,64ni, Norman finišeeris 15 sajandikku hiljem.

Tõenäoliselt kujuneb homme õhtul kell 21.03 algav jooks just nendevaheliseks duelliks.