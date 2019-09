Pettumus! Tänavu maailmarekordi purustada lubanud sprinter ei pruugi MMil startidagi 

Samba agendi Daniel Wessfeldti sõnul käib hetkel võitlus ajaga. “See, mis septembris juhtub, on väga suure tähtsusega. Küsimus on selles, millal ta tagasi tippu jõuab. Üks asi on olla terve, teine asi on olla vormis, sõnas rootslane Norra ajalehele Dagbladet.

Äsja Zürichis 46,92ga kõigi aegade edetabelis teiseks kerkinud Karsten Warholm tunnistas, et on rivaali hädadega kursis, kuid loodab, et MMiks on mees kenasti rivis. “Olen üsna palju kuulnud Samba vigastusest. Nägin teda Monacos 400 meetri distantsil. Ta jooksis võrdlemisi aeglaselt ning sooritus ei paistnud talle omane. Tean, et ta on varunud aega, et vigastust ravida. Ta oli suurepärases vormis eelmisel aastal ja ka selle hooaja alguses. Olen üpris kindel, et Doha MMil on ta rivis,” lausus norralane.