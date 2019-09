Pettunud Manchester Unitedi poolkaitsja julge avaldus: kui meeskond ei võida, vastutab Solskjär 

Mullu põhitegijate sekka kuulnud Matic on seni Inglismaa kõrgliigas nelja matši peale teeninud vaid 23 minutit. Serblane on selgelt pettunud ning andis sellest Inglismaa meedia vahendusel ka selgelt teada.

Matic kinnitas, et ta kavatseb kõvasti trenni edasi teha ning masti maha ei lase. "Pean treeneri otsust austama, isegi kui see ei pruugi õige olla. Olen talle öelnud, et meie arvamused ei klapi. Kavatsen talle näidata, et ta eksib," arutles poolkaitsja.