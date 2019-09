KOSTJA ON TERVE! Karel Voolaid nimetas kolm asja, mida on Valgevene võitmiseks vaja 

Voolaid kinnitas äsja lõppenud pressikonverentsil, et kõik mehed, sealhulgas pühapäevase liigamängu pooleli jätnud Konstantin Vassiljev on mänguks valmis.

Ajakirjanike andmetel armastab Valgevene mängida pigem lühikest, mitte pikka söötu. Mida tuleb homme silmas pidada?

"Ma päris nõus ei oleks, et Valgevene ainult lühikest söötu soovib mängida. Eks sõltub ka vastasest, kui palju lastakse lühikest mängida. Selge see, et neilgi on väga hästi tasakaalus pikemad pallid ettepoole.

Me kindlasti ei võta neid kui ainult lühikest söötu mängivat võistkonda. Peame kõikides elementides – sh kiiretes vasturünnakutes ja standardolukordades – väga tähelepanelikud. Neil on igas liinis piisavalt kvaliteeti, et meile peavalu valmistada."

Mida veel Valgevenelt oodata? Mille poolest nad ohtlikud on?

"Nende võistkondlik rünnak on teatud episoodidel päris hästi organiseeritud ja huvitavate kombinatsioonidega. On selliseid kolme-nelja-viie mängija lahendusi, mis võivad tekitada kaitsvale võistkonnale probleeme. Nad näitasid seda nii Hollandi kui ka Saksamaa vastu."

Esmaspäeval tuli jutuks, et treeneritel on veel "teatud dilemma, millisesse väljaku sektorisse rohkem panustada. Kas hoida rohkem asjad taga korras või minna julgemalt." Kuidas dilemma lahenes?

"Tahaks minna julgemalt nii, et taga jääksid asjad korda."

Kui palju olete trennides tähelepanu pööranud standardolukordadele?

"Seda on raske mõõta. Oleme pööranud tähelepanu teatud põhimõtetele, aga jätnud ka teatud olukordade lahendamised võtmemängijate otsustada.