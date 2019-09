Kahju! Balta otsustas pärast soojendust võistlusest loobuda ja MMile ei sõida 

Eesti rekordiomanik on sel hooajal kirja saanud 6.53, maailmameistrivõistluste normatiiviks on 6.72. Varasemalt on Balta rõhutanud, et talle on tähtsamaks eesmärgiks järgmisel aastal Tokyos toimuvad olümpiamängud. Sinna pääsemiseks on vaja hüpata 6.82. Rio OMil kuuenda koha saanud eestlanna on parimal juhul teinud nii sise- kui ka välistingimustes 6.87 meetri pikkuse õhulennu.