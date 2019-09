Jalgpall SUUR INTERVJUU | „Nii ma istusin lõpuks kaugel Šõmkenti linnas ja mõtlesin, mida siin teen.“ Kaarel Täll , täna, 22:00 Jaga: M

SIHT SILME EES: Sergei Zenjov on suunanud kogu keskendumise valgele nahkkerale, et see vaenlase väravasse toimetada! Foto: Alar Truu

„Tähtis on see, et ma tõesti naudin oma elu. Samas ei saa öelda, et mu praeguse tiimi tase oleks vastavuses lapsepõlve unistustega...“ mõtiskleb Eesti jalgpallikoondise ründaja Sergei Zenjov (30). Ta on ehe näide sellest, kuidas inimene tahab vahel mööda oma valitud rada käia, aga elul on hoopis teised plaanid. Praegu töötab Zenjov kaugel Karagandõs, kus kehva vormi vastu võideldakse muuseas ka lammaste ohverdamisega.