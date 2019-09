UHKE! Kirt tõusis maailma parimaks odaviskajaks 

Teisel kohal on 1380 silmaga Taipei sportlane Chao-Tsun Cheng, kolmandaks langes pikalt juhtinud sakslane Andreas Hofmann (1374).

Edetabeli üldarvestuses, kus on ka teiste alade sportlased, jagab Kirt 22. kohta. Juhib maratoni maailmarekordiomanik Eliud Kipchoge.

Eestlastele võiks kindlasti rõõmu pakkuda ka see, et Shaunae Miller-Uibo on naiste 200 meetri tabelis teine.