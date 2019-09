Nullist sajani vähem kui sekundiga! Kiltsi lennuväljal möllab 3500 hobujõudu 

Masin, millega selle omanik Timo Kaisla tuurid üles võtab, on muuseas teine Pro Mod auto Eesti pinnal üldse! Mees sooritab Kiltsil mitu demonstratsioonsõitu. „Võistlusautol on kompressoriga ülelaetud, metanoolkütusel töötav 8,2 liitrine V8 mootor. 0-100ni kiirendamine võtab sellel autol alla sekundi!“ kirjeldab mees. Auto on Kaisla sõnul uhiuus, ehitatud täielikult Eestis ja tuleb Kiltsile esimest korda sõitma.



Timo Kaisla, kes on väga kogenud piloot ja sõitnud seni peamiselt Outlaw klassis ning järgmisest aastast võtab osa tõenäoliselt juba Euroopa meistrivõistlustest kiirenduses.