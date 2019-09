TAGASITULEK! Hayden Paddon naaseb ralliradadele 

Tandemi kasutusse usaldatakse uusimad masinad: Walesi ralliks Ford Fiesta R5 Mkll ning Austraalias toimuvaks etapiks EcoBoostiga võimendatud Ford Fiesta WRC.

Samal teemal Auto-Moto uudised Ralliäss meenutab õuduste õhtut: sõitsin pealtvaatajale otsa ja tapsin ta Autospordi ühs populaarseima sõitja ambitsioonid said aasta esimeses pooles tugeva tagasilöögi, kui mees enne Soome rallit testisõidul auto täielikult purustas. Vaatamata kõigele ei andnud Paddon alla ja töötas oma tiimiga väsimatult, et tulla radadele tagasi. Tema pingutused said tasustatud võimalusega osaleda kahel etapil.

See, et naasta saab uusmeremaalane just Walesi rallil, sobib talle otsekui valatult. On ta ju sellest etapist koguni üheksa korda osa võtnud ja kaks korda poodiumile pääsenud. Samas mitmekülgse sõitjana tuntud Paddon on tõestanud, et suudab igal rajatüübil hästi sõita. Ka Austraalia rallil on mees neli korda esiviisikus lõpetanud.

M-Spordi tiimi juhil Richard Milleneril on hea meel, et Uus-Meremaa sõitja nii kiirelt tagasi tuleb. “Pärast seda, mis enne Soome rallit juhtus, oli selge, et fännid tahtsid meeletult teda uuesti rooli taga näha. Me andsime talle nõu, mida ta tegema peab, et uuesti starti pääseda, ja kolme nädala pärast oli ta sisuliselt valmis! Temal ja Johnil (kaardilugeja) on kahtlemata potentsiaali, et teha kaks väga tugevat sõitu ootan põnevusega,” sõnas Millener ajakirjale Autosport.