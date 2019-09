Ott Tänak Türgi ralli eel: eesmärk on võita, aga teame, et rajad on keerulised 

Tänak tahab võita, kuid teab mullusest, et rajad on keerulised. “Eesmärk Türgis on taas võita, ent nägime eelmisel aastal, et tegu on väga raske ralliga. Me küll saime kaksikvõidu, kuid see oli tänu targale tegutsemisele. Kiirus ei olnud siis väga hea. Sõita on siin ränkraske, seega esmalt tuleks keskenduda probleemide vältimisele. Meeskond on endiselt väga motiveeritud ning näeb suurt vaeva, et esineda siin veel paremini kui eelmisel aastal,” lausus WRC sarja liider.