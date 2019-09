TOHOH! Caster Semenya liitus naiste jalgpallimeeskonnaga 

Nüüd on lõuna-aafriklanna alustanud treeninguid hoopis jalgpallis eesmärgiga järgmisel aastal teha debüüt. Sel hooajal teda mängijate hulka registreerida ei saa, sest üleminekuaken on sulgunud.

Klubi asutajal ja Lõuna-Aafrika kaptenil on värske täienduse üle hea meel. “See on suur au, et kõikide meeskondade seast ta just JVW välja valis. Tervitasin teda esimesel treeningul ning nägin, et eeldused jalgpalluriks saamiseks on tal olemas,” lausus Janine Van Wyk.