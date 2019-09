VÕITLUSSE! M-Sport paneb kodurallil välja kolm masinat 

"Olen väga õnnelik, et saan taas WRC sarjas sõita. Olen sellest unistanud pärast Rootsi rallit ehk veebruarist saati," ütles Tidemand M-Spordi pressiteate vahendusel, kui sai kindlaks, et just tema istub Türgis Fordi rooli. "Tahan tänada M-Sporti ja oma kodumaised abilisi, kes minusse usuvad ja selle võimaluse tekitasid."

Tiimipealik Richard Millener on samuti elevil: "Suurepärane, et Pontus taas Fiesta rooli istub. Paljud, sealhulgas ka mina, on seda kaua oodanud, nii et vaatame huviga, mida ta Türgis suudab."

Täna hõiskas M-Sport välja, et noor rootslane taltsutab nende neljarattalist ka Walesi rallil, kui istub Evansi ja Sunineni kõrval kolmanda Fordi rooli.

"On väga positiivne, et saan lühikese aja jooksul kaks korda rallidel startida. Tahan näidata oma arengut ning tõestada, et kuulun WRC-sarja," sõnas Tidemand.