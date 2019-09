Maruvihane Hyundai tiimipealik: enam pole ruumi vigadeks, ka mitte kõige pisemateks 

Saksamaal võitles nende esinumber Thierry Neuville'i küll pikalt esikoha pärast, kui lõpuks tuli tal rehvilõhkumise tõttu lõpetada ralli viiendana. Tõsi, hea meeskonnamängija Dani Sordo noppis parc ferm'esse sõidul väikese ajakaristuse, mistõttu kerkis belglane lõpuks neljandaks. Sordo ja Mikkelsen olid Saksamaal vastavalt viies ja kuues.

"See on järjekordne näide selles, kui me lihtsalt väga hea võimaluse tuulde lasime. Peame ise enda saatust kontrollima, mis tähendab, et meil tuleb oma esitusi igas valdkonnas kõvasti parandada," tulistas Adamo.

"Me ei saa jääda lootma sellele, et teisi tabaksid mingid probleemid. Nii ei sõideta rallit. Meie auto oli Saksamaal ju väga kiire, kuid me ei suutnud seda potentsiaali rakendada. Peame näitama paremaid tulemusi!"

Türgis saadab Hyundai võistlustulle sama trio: Neuville-Sordo-Mikkelsen ning Adamo loodab väga, et mehed on oma vigadest lõpuks õppinud.

"Meeskond on töötanud kohati suurepäraselt, kuid teame, et meil on veel arenguruumi. Meie probleemide tõttu on Toyota tagasi suures mängus. Oleks me probleemidega maadlemise asemel aga mõned punktid noppinud, näeks üldseis hoopis teine välja," jätkas Adamo. "Enam pole ruumi vigadeks. Ka mitte kõige pisemateks."