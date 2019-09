M-Spordi endine loots Malcolm Wilson: Ott on minu tänavune eesmärk! 

M-Spordi endine boss Malcolm Wilson tunnistas WRC Türgi ralli eelvaates, et tema teeb kõik endast oleneva, et saarlane tagasi M-Spordi rüppe meelitada.

"Ma pole olukorras, kus saaksin midagi välja hõisata, kuid peame temaga jätkuvalt läbirääkimisi. See hooaeg, mis meil tunamullu ühes Sebastien Ogieri ja Ott Tänakuga oli, oli imeline. Minu eesmärgiks on pakkuda M-Spordi tiimile jälle samasugust emotsiooni. Ott on minu tänavune eesmärk," sõnas Wilson.