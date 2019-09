Mäkinen ei usu, et Tänak tema juurest lahkuks, kuid omab sellegipoolest varuplaani 

Muu lahenduse all peab neljakordne maailmameister silmas noort kaasmaalast Kalle Rovanperät. "Oleme teda kaua jälginud. Ta on noore põlvkonna üks eredamaid tähti ning tema kiirus R5 masinaga on täiesti teisest klassist. Minu arvates on tal juba piisavalt R5 kogemust ning ta võiks WRC-rooli isutda."