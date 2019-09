Karel Voolaid: väga raske olnuks oodata, et kogu mäng on meie kätes nii, et neil pole üldse võimalusi 

"Mäng oli tõusude ja mõõnadega nagu ikka, kui on kaks võrdset võistkonda, kes mõlemad tahavad võita. Teatud momentidel oli Valgevene väga kompaktselt oma väljakupoolel, teatud momentidel meie," sõnas löödud ilmega Voolaid mängujärgsel pressikonverentsil.

"Mida aeg edasi, ei saa öelda, et mäng läks järjest Valgevene kätte. Vahetult enne, kui olime sunnitud Kostja välja vahetama, olime saanud just päris hea rütmi kätte. Pall liikus kaitsjate ja poolkaitsjate vahel, vastasel oli raskeid momente. Nende ja meie vahetuste järel hakkasid paremad võimalused tekkima neil. Lõpuks suutsid nad ühe väga hea momendi realiseerida."

Vassiljevist: "Konstantin küsis ise vahetust. Ju siis hakkas nädal aega tagasi välja löönud vigastus tunda andma. Olime teadlikud, et see võib ka kohe alguses juhtuda. Olen tänulik, et ta suutis niigi palju aidata."

Kuidas jääd rahule meeskonna tasakaaluga rünnaku ja kaitse vahel? Kas teeksid tagantjärele midagi teisiti?

"Pigem mitte. Ei saa tagantjärele Ragnarile öelda esimese värava olukorra kohta, et vehi kätega kõvemini või kallista ja kägista vastast nii kõvasti. See on tagantjärele tarkus. Plaan, millega üritasime peale minna, näitas päris pikkadel episoodidel, et saame võrdselt mängida ja panna neid surve alla.

Väga raske olnuks oodata, et kogu mäng on meie kätes nii, et neil pole üldse võimalusi. Nad pole nii kehv võistkond. Nad on näidanud Hollandi ja Saksamaa vastu väga head mängupilti. Need võistkonnad ei anna vastasele niisama momente. See tähendab, et neil teatud sisu ja kvaliteet."

Erik Sorga eelistamisest algkoosseisus Rauno Sappinenile: „Tunnetasin, et Zenjovi, Vassiljevi ja Sorga vahel võib tekkida hea üksteise mõistmine. Meil olid teatud liikumised kokku lepitud, mis vabastaksid Sergeile ette liikumissuundasid. Kuna mõlemad valikud olid niikuinii lühikesed ja tahtsime mööda maad otsida lahendusi, siis pigem minu kahe mängu plaan näeb Raunol suuremat rolli teises mängus.“

Võib öelda, et Sorga ei vedanud treenerit alt. "Jah, ikkagi esimest korda algkoosseisud. Oskan tema võimekust hinnata. Ta andis kindlasti täna endast parima kasutas oma kvaliteeti. Veidi jääb kripeldama see esimese poolaja läbijooks. See olnuks talle ideaalne start. Ja kindlasti ka võistkonnale olnuks oluline. Aga jään Erikuga rahule."