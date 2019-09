PÕNEV! Fernando Alonso võib kahe aasta pärast vormel 1 karusselli naasta 

"Vormel 1 peab natukene muutuma, et see juhtuks, sest hetkel meeldivad Indy 500 ja teised võidusõidusarjad mulle rohkem," tunnistas ta. "Põhjused, miks ma vormel 1st lahkusin, on jätkuvalt alles. Siinseid võidusõidud on liiga ettearvatavad, kuna domineerivad kindlad meeskonnad. Teised mootorispordialad nii ettearvatavad pole. 2021. aastal, mil jõustuvad uued regluatsioonid, võib see kõik aga muutuda."