Kapten Klavan: kui esmaspäeval pole parimas vormis, lendavad need postid-latid sisse  

„Suurem osa oli okei mängupilt, aga sellisel viisil kaotada on valus. Esimene värav minu naiivsusest, teine – ei saa öelda, et see oli individuaalne eksimus, aga me ei suutnud end positsioneerida ja vastasel oli klassi, et see auk leida,“ kommenteeris Klavan. „Arvan tegelikult, et peatreener on head tööd teinud. Aeg on olnud ju lühike: enamus mängijad said kokku esmaspäeval, mina liitusin teisipäeval. Kindlasti on palju ära tehtud ja paikapanevaid järeldusi esimese mängu põhjal teha ei saa.“