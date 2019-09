TOHOH! Lionel Messi võib tuleval suvel Barcelona hüljata  

Kui varasemalt on räägitud, et Messi kontrahti väljaostusumma – klausel, mis on Hispaanias kohustuslik – on 700 miljonit eurot, siis nüüd avalikustas Bartomeu Barca TV-ga rääkides, et pallivõluri Katalooniast lahkumiseks ei pea eksisteerima väline huvi. Vaid seda võib tahta ka Messi ise.

"Xavi, Charles Puyoli ja Andres Iniesta viimased lepingut olid samamoodi üles ehitatud. Nad on kõik mängijad, kes väärivad sellist vabadust. Üldiselt me ei muretse selle pärast, kuna nad on niigi terve elu Barcelonale pühendunud. Plaanime ka Messit veel kaua siin hoida, mistõttu oleme rahulikud."

Barcelona keskkaitsja Gerard Pique on ametivenna omapärasest lepingu(vabaduse)st teadlik, kuid ei muretse selle pärast. "Olen sellisest punktist teadlik, kuid see ei häiri mind üldse. Ta on välja teeninud vabaduse ise enda tuleviku üle otsustada."