Ott Tänak teab, kuidas Türgi rallilt võit koju tuua 

"Mullu oli meil väga hea ralli algus. Auto oli ideaalne, kuid siis tabasid meid hädad. Peame lihtsalt mullust minekut kordama. See on tiitlikonkurentsis võtmeralli," sõnas mullu liidrikohalt katkestanud Neuville.

"Nägime mullu, et selle ralli võitmiseks ei pea olema kõige kiirem, vaid tuleb lihtsalt vigu vältida," lausus mullu sõiduvea tõttu katkestanud Ogier. "Kohati on siin tegelikult väga meeldivad teed, aga kohati on ka väga palju kive, kus tuleb lihtsalt ellu jääda. Aga see on lihtsalt ralli üks osa."