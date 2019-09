Latvala on Türgi ralli suur fänn: see sunnib sind kastist välja mõtlema 

Mida arvab ta aga Türgi rallist? "See pole ralli, kus lähed ründama. Seal tuleb sõita kaalutletult. Tuleb leida õige kiirus, millega säästad rehve ja autot. Mulle see meeldib, kuna sunnib kastist välja mõtlema. MM-sarjas ei peagi olema ainult ühesugused rallid. Jah, Türgi on karm, aga sellega tulebki kohaneda," sõnas Toyota sõitja.

"Iga kord, kui Marshallile Türgit mainin, hakkab ta turtsuma. See oli tema jaoks üks karjääri raskemaid rallisid," sõnas Meeke muheledes. "Mina vaatasin seda mõistagi telerist, kuid ka sealt tundus see ülikeeruline. Tänavu on nad pooli katseid muutnud, seega me ei tea, kas see on sama keeruline, kuid väljakutse on see kindlasti."