KORVPALLI MM | Leedu saatus ripub juuksekarva otsas 

Täna on samas alagrupis veel vastamisi Prantsusmaa ja Leedu ning leedulaste kaotuse puhul kindlustab Austraalia koha kaheksa parema seas. Samas ei pruugi ka võit Leedu jaoks veel veerandfinaalpiletit tagada, kuna esimesest alagrupifaasist on neil kaasas 82:87 allajäämine just Austraaliale.