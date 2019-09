WRC SUPER! Toyota jõudis Tänakut vaevanud piduriprobleemile jälile Toimetas Karl Juhkami , täna, 14:41 Jaga: M

Ott Tänak (paremal) ja Martin Järveoja ülesõidul nuputamas, mis masinal viga võiks olla. Foto: Toyota Gazoo Racing WRC

Toyota autorallimeeskond jõudis Ott Tänakut Saksamaa MM-ralli punktikatsel vaevanud piduriprobleemi põhjustele jälile ning tiimi peainseneri Tom Fowler usub, et see puudujääk on nüüd kõrvaldatud.