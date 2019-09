WRC MISASJA!? Uue WRC rallimängu kaanel polegi Ott Tänak? Ohtuleht.ee , täna, 15:20 Jaga: M

WRC 8 ametlik promopilt. Foto: wrcthegame.com

Selle nädala neljapäeval nägi ilmavalgust WRC ametlik rallimäng WRC 8, mille kaanel ilutsevad kõik neli rallimeeskonda. Esialgu võiks eeldada, et Toyota värvides figureerib kaanepildil MM-sarja üldliider Ott Tänak, kuid kas see on ka tegelikult nii?