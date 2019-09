VIDEO | Kaunase Žalgiris jõudis Tallinnasse! Kriisa: võtan igat trenni nagu oleks see viimane 

Endiselt on Hiinas käimas MM-turniir, mis tähendab, et Žalgiris peab läbi ajama mitme põhitegijata. Ühtlasi avaneb võimalus end näidata Kerr Kriisal, kes on põhimeeskonnaga hooaja ettevalmistuse alguse kaasa teinud ning reisis kaasa ka Tallinnasse.

"Alati on hea tagasi kodus olla," alustas 18aastane mängujuht. "Eestlastele on väga oluline, et Žalgrise sugune meeskond siia tuleb. Nii et homsele mängule on oodata palju rahvast."