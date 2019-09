VIDEO | DRAAMA MMil! Kohtunikud tegid Leedule liiga, peatreener läks pressikonverentsil marru: FIBA ei austa meie mängijaid 

"Miks te minult küsite? Küsige FIBA-lt (rahvusvaheline korvpalliliit)! Miks nad sellised kohtunikud määravad? Teist mängu järjest panevad kohtunikud puusse. Sama lugu oli kohtumises Austraalia vastu. See on kuradima (fu**ing) nali!" oli Adomaitis pressikonverentsil marus.

Ta lisas: "Need kutid on terve suve peredest eemal olnud, et turniiril edukalt esineda. Nad ei teeni selle eest mitte midagi. FIBA võiks mängijaid ja nende mängu austada, aga paraku nii see pole."