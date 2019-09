Tartu korvpallurid jäi Sardiinias alla nii Itaalia tippklubile kui ka šveitslastele 

"Esimene poolaeg oli meie kontrolli all, teine rohkem vastaste. Teisel poolajal olime hädas vabavisetega ja see on punkt-punkti mängu puhul määrava tähtsusega. Kuigi Kregor Hermet viis meeskonna viimasel minutil juhtima, leidus vastastel mees, kes lauapõrkest kolmese sisse pani ja mängu ära otsustas. Aga hea tasavägine kontrollmäng sellegi poolest - just see, mida euromängudeks valmistumisel vaja," seisab ülikoolimeeskonna Facebookis.