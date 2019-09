VÄGEV! 19aastane kanadalanna alistas legendi ja võitis karjääri esimese suure slämmi tiitli 

Ka teist setti alustas paremini noor kanadalanna, kes leidis mõne aja möödudes ennast seisust 5:1 leidis. Kui vahepeal tundus, et Williams, kes 23korda suure slämmi turniiri võitnud, on juba alla andnud, suutis ameeriklanna võita neli geimi järjest ja taastada viigiseis. Rohkemaks ta paraku võimeline polnud, seisul 6:5 sai Andreescu kaks matšpalli, millest teise realiseeris.

"Raske on sõnadesse panna, mida see võit mulle tähendab. Nägin selle hetke nimel tohutult vaeva ning see tasus ennast ära. Terve aasta on mulle olnud unistuse täitumine," sõnas mängu järel karjääri esimese suure slämmi tiitli pea kohale tõstnud Andreescu.