KOHUTAV! Tüli norinud Inglismaa koondislane peksti vaeseomaks 

Manchesteris õhtut veetnud 29aastane inglane otsustas ligi tikkuda ühe teise jalgpalluri tüdruksõbrale. See polnud ametivennale aga meelt mööda ning nii puhkes ööklubis tüli. The Suni teatel üritati Drinkwaterit mitmel korral maha rahustada, kuid mängija ei otsustanud nõu kuulda võtta. Nii ei jäänud turvameestel muud üle, kui ta klubist välja visata.

Jalgpalluri eestkostja sõnas, et mängija peab vastutuse enda peale võtma. “Danny lepib, et ta pani end ise sellisesse olukorda. Ta võtab kogu kriitika vastu, teades, et peab end niisugustest seikadest eemal hoidma”.