KORVPALLI MM | KAHJU! FIBA tunnistas viga, kuid Leedu mängu tulemust ei muudeta 

Korvil põrkavat palli on reeglitega lubatud ära lüüa, kuid Gobert puudutas seda tehes ka selgelt rõngast, mis aga pole lubatud. Kohtunikud aga seda ei fikseerinud ning ei läinud olukorda isegi videokordusest üle vaatama. Järgneval rünnakul tabas Nando De Colo keskpositsiooni viske ning mäng oli tehtud.

Täna hommikul vaatas FIBA leedulaste kaebuse üle ning leidis, et Goberti tegutsemine oli tõepoolest reeglitevastane. Mängu vilistanud kohtunike - Antonio Conde, Daniel Alberto Garcia Nieves ja Leandro Lezcano - jaoks on turniir läbi, kuid üliolulise matši tulemus jääb. Seega peab Leedu paraku leppima, et veerandfinaali neil asja pole.