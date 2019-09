FOTOD | Kaunase Žalgiris pani Cramo kindlalt paika, kuid Eesti meistril jäi nii mõndagi näppude vahele 

Puudujatest hoolimata polnud Žalgirise koosseis kahtlemata nõrk. Kohalike noorte ja Kerr Kriisa kõrval said näiteks väljakule kõik kohale tulnud neli leegionäri, lisaks legendaarne viskekahur Arturas Milaknis.

Kriisa probleemid tõusid eriti eredalt esile, kui korvpalliparketile läks müttama Rokas Jokubaitis. Samuti 18aastane mängujuht leidis kaaslasi paremini, kuid see ei tohiks ka mingisugune üllatus olla – noorusest hoolimata on Jokubaitis platsile saanud ka Euroliigas ning ka füüsiliselt sobib ta meeste mängu meie noorest paremini. Tõsi, kohtumise edenedes Kriisa mäng paranes.

Cramo ruttas Antino Jacksoni ja Kitsingu kaugvisete toel 8:2 juhtima. Rünnakud näitasid, et mängu juhtimisega ei pea uuel hooajal tegelema vaid Itaalia esiliigast hangitud jänki, vaid kombinatsioone saavad alustada ka näiteks Aigars Škele ja Martin Paasoja.

Samuti oli meeldiv näha, et valitsev Eesti meister leidis vabu viskekohti. Kahjuks aga üritused korvirõngast üleliia tihti ei läbinud, kuid loodetavasti on hooaja alguseks see trend vastupidine.