KORVPALLI MM | Serbiast jagu saanud Hispaania tegi kõva avalduse, Argentina tõi üllataja Poola maa peale 

Rahu säilitanud Hispaania kasutas tekkinud võimaluse ära, otsustava veerandaja eel oli nende edu 11 silma. Tõsi, parimal juhul oldi ees lausa 21ga.

Kuigi veidi ärevust mängu tekkis, siis Hispaania enam edu käest ei andnudki. Nad panid oma paremuse maksma kindlalt 81:69. Kusjuures Serbia kaotas enne tänast viimati aasta alguses, kui veebruarikuises MM-valikmängus jäädi alla Eestile!

Standings provided by Sofascore LiveScore

Homme õhtuks on selged kõik veerandfinalistid. K-vahegrupis on edasipääsu taganud USA, kuid nii Brasiilial, Kreekal kui ka Tšehhil on säilinud võimalus veerandfinaali saada. L-grupis peavad Prantsusmaa ja Austraalia ära jagama esikoha.