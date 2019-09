Hollandi peatreener: kui me pole algusest saati 100% keskendunud, võib iga vastane teha olemise keeruliseks 

"Võit oli väga tähtis, sest kaotasime Saksamaale kodus," sõnas Hollandi peatreener Ronald Koeman mängueelsel pressikonverentsil. "Homme on täiesti erinev mäng. Mängijate motivatsioon peab igas mängus olema kõrge, mitte sõltuma vastase nimest. See näitab meeskonna arengut."

Eelmistest Eesti ja Hollandi mängudest Tallinnas (2:2 aastal 2013 ja 2:4 aastal 2001): "Minevik ei loe enam. Kui me pole algusest saati 100% keskendunud, valmis ja energilised, siis võib iga vastane teha olemise keeruliseks."

Eesti võtmemängijatest: "Mulle ei meeldi indiviididest rääkida. Eestil oli eelmises mängus natuke ebaõnne, et nad viimasel minutil kaotasid. Teil on uus treener ja uus energia. Selge, et valdame homme palju palli, aga peame seda tegema tipptasemel, et kaitsva tiimi vastu hea tulemus saavutada. Meil on piisavalt kvaliteeti, et olukordi luua ja väravaid lüüa."

Lisaks vastas ajakirjanike küsimustele ründaja Memphis Depay. "Oleme reedese võiduga rahul, aga homme on uus mäng. Kui lähme sama mentaliteedi, agressiivsuse, vaimu ja energiaga, siis saavutame hea tulemuse. Teame, mida on võiduks vaja teha."

Memphis Depay (oranžis) mängus Saksamaa vastu. Foto: AP/Scanpix

Mis on viimaste aastate jooksul koondises muutunud? "Treener on oma nõudmised selgeks teinud, teame, kuidas tahame mängida. Meeskonnavaim on kindlasti palju parem ja tulemused on nüüd paremad, see annab positiivse efekti."