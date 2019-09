Karel Voolaid: suure südamega mängides on asjaolude kokkulangemisel varemgi ka kõige suuremad langenud 

Eesti peatreener Karel Voolaid kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et Eesti ei mängi homme viie kaitsjaga. "Selge on see, et mängujoonis, mida üritame viljeleda peab olema erinevate vastaste jaoks universaalsete võimalustega. Taktikaga väga suurelt vangerdada ei ole plaanis. Mängustiil saab tõenäoliselt olema erinev, aga vabatahtlikult sellest loobuda ei tahaks. Taktikaga väga suurelt vangerdada ei ole plaanis."

Kust võiks Hollandit haavata?

„Tahaks muuta mineviku traditsioonilisi võimalusi, mis on olnud kiired vasturünnakud. Eks ole üksjagu maailma tippkoondiseid nähtud, kuidas nad suudavad hollandlasi lahti muukida standardolukordades või pikemates rünnakutes. Ei saa öelda, et meie ainuke võimalus on kiired vasturünnakud.

Aga selge, et need on hetked, kus nende positsioonid pole meie pidurdamiseks nii optimaalsed. Kui nad on organiseeritud, on neid keerulisem üle mängida, aga ma ei näe seda võimatu missioonina.“

Mängijate tervistest: „Teised on terved, Kostja mängimise tõenäosus on väga-väga väike. Täielik selgus saabub homme. Vaatame täna treeningul, kui palju ja mida ta suudab. Ta on vanusele vaatamata hinges noor ja tahab Eesti koondist aidata. Kõiki lootusi maha ei mata, aga nagu ütlesin ka pärast Valgevene mängu, minu teine oluline eesmärk on valmistada ette noori suure tegija mantlipärijateks. Võib-olla on homme järjekordne hea võimalus mõnel noorel end näidata.“

Enne mänge oli juttu, et Erik Sorga on sobivam ründaja Valgevene vastu ja Rauno Sappinen Hollandi vastu. Kas Sorga reedene esitus sunnib plaane ümber tegema?

„Päris palju esialgselt planeeritud vahetusi tõenäoliselt ei toimu. See pole konkreetne vastus, kas Erik alustab homme, aga ta tegi kindlasti päris tugeva avalduse.“

Kas pärast Valgevene mängu on läinud jalgpallikoondise peatreeneri ameti pidamine kergemaks või raskemaks?

„Selge see, et sellised kaotused jätavad jälje. Pahatihti vaadatakse mängijate kapsaaedadesse, et kuidas teil on, tuleb minna järgmisele mängule, aga treeneritel on sama. Sai rahulikult oma peas asjad läbi mõeldud ja analüüsitud.

Treenerite tiim sai pärast järgmise päeva hommikusööki õiged tuurid tööle täpselt selliselt nagu soovisime ka enne Valgevene mängu. Eufooriat ja trilla-trallat hotellis pole. Meeleolu on küllaltki tõsine, aga mängijad on küllaltki jutukad. Me ei lähe Hollandi vastu väga muserdunud olekuga. Tuleb lihtsalt uus lehekülg keerata ja panna kõik, mis võimalik, homme väljakule.“