Žalgirise legendaarne peatreener kiitis Kriisat: Kerr mängis nagu veteran!  

Žalgris pidas täna kolmanda kontrollkohtumise ning ettevalmistus on alles algusjärgus. "Praegu on meie eesmärk järjest paremaks saada. Peamine on omavaheline klapp leida ning süsteemist aru saada. Kindlasti peame rahul olema, kuidas täna mängisime," sõnas Jasikevicius vahetult pärast matši.