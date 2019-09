Vaata, kellega võistleb Magnus Kirt USA ja Euroopa matšil 

Homme Eesti aja järgi kell 21.10 algaval meeste odaviskevõistlusel on kaheksa osavõtjat. Maailma edetabelit 90.61ga juhtiva Kirdi kõrval kuuluvad Euroopa koondisse tugevad sakslased Thomas Röhler ja Johannes Vetter ning leedulane Edis Matusevicius.

USAd esindavad Riley Dolezal, Tim Glover, Michael Shuey ja Curtis Thompson. Kui võrrelda meeste tänavusi tippmarke, siis on selge, et sel alal on Euroopa koondise võit vaid vormistamise küsimus.