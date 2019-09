SIDUR KÄRSSAS: superbike klassi Eesti meister Mihkel Osula läbis katsumuste kadalipu 

Närvide mäng algas juba stardis, kui lisaks punastele tuledele süttisid stardifooris eksklikult ka kollased tuled. Start viibis, sidurid mootoritel kärssasid. "Ducatil tohib sidurit tunni jooksul niimoodi koormata vaid üks kord, kartsin, et suitsetan selle läbi." Võistlejad saadeti uuele soojendusringile ja teistkordselt start õnnestus. Osula võttis venelase Aleksei Tulubjevi (BMW) ja leedulase Justas Bucnise (BMW) selja taga sisse kolmanda koha, teda asus jälitama kaheteistkümnendalt kohalt startinud Andry Blank (Kawasaki).

Mõlemad liidrid eksisid ja nii sai Osula esimeseks tõusta, kuid Blank püsis tal kogu sõidu vältel vähem kui sekundi kaugusel tuules. "Tundsin kogu aeg, et Andry on selja taga. Tegin ka ise oma elu mõnede sõiduvigadega raskeks, mistõttu pidamist oli raske leida," rääkis Osula.

„Terve keha on selline, nagu oleksin trammi alt läbi käinud,“ ütles finišis tsiklilt vaevu maha saanud Meius, kelle jaoks tänavune oli esimene hooaeg soolotsiklil (varem on ta olnud Eero Pärmi külgkorvisõitja). Ka tema tuli oma klassis Eesti karikavõitjaks.



Külgvankritel läksid Eero Pärm/Lauri Lipstok (LCR-Yamaha, Pärm Racing Team) tänasele etapile vastu neljandalt kohalt, kuid hoolimata vihmaga tekkinud süüteprobleemile prooviringile käima lükatud rattast kindla sõiduvõiduga Markku Artiola/Pia Koskela ja Jaanis Saarmaa/Tarmo Tempeli ees, said nad meistrivõistlustel Tero ja Joni Mannineni järel teise koha.



Eile kindlustas sõiduvõiduga Eesti meistritiitli klassis Mini GP-100 Hugo-Brent Freimann (Vihur Motosport) ja Supersport 300 klassis soomlane Niko Lehtiranta. Retro klassis tuli Eesti karikavõitjaks Peeter Koval.



C1200 klassis oli põhjust juubeldamiseks Jarmo Kivil (BMW), kes suurepärase sõiduga oma toetajate rõõmuks leedulaste Daniel Mamani ja Vitalijus Parakininkase ees võitjana finišisse tuli.