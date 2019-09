KORVPALLI MM | Kreeka turniirilt väljas, Tšehhi ühe jalaga veerandfinaalis 

Nimelt oleks kreeklased pidanud kindlasti võitma vähemalt 12 punktiga, et säilitada lootus kaheksa parema sekka pääseda. See-eest Tšehhi on väga lähedal ajaloolisele saavutusele. Kui suurfavoriit USA alistab juba alanud mängus Brasiilia, jõuavad tšehlased esimest korda veerandfinaali. Tõsi, Tšehhoslovakkia koosseisus on ühe korra nii kaugele pääsetud.